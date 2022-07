Giornata Nonni e Anziani – PVF | lo Stato è assente

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 luglio 2022). Pro Vita Famiglia: Ricchezza per Paese, ma lo– «In piena crisi e con le Camere sciolte, la politica pensa già alle prossime elezioni e allora nellaMondiale deie degli, che si celebra oggi, 24 luglio, è più che mai urgente lanciare un accorato appello alloe alle Istituzioni, colpevolmente assenti nella cura degli, spesso abbandonati ad essere soli, secondo quanto dichiara Pro Vita Famiglia in un comunicato. «L’Italia, infatti, già nel 2021 – ricorda il comunicato – è stata condannata dalla Cedu per aver violato l’articolo 8, per non aver adottato misure idonee a garantire il legame trae nipoti. In più, come se non ...