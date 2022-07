F1, Charles Leclerc: “Un errore inaccettabile ed un colpo importante per le mie chance di titolo” (Di domenica 24 luglio 2022) Charles Leclerc si mangia le mani, eccome, al termine del suo Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le Castellet, infatti, il portacolori della Ferrari ha concluso anzitempo una gara che stava comandando con pieno merito ma, questa volta, non è stato per colpa di un problema di affidabilità o di strategia, bensì per un suo clamoroso errore alla curva “Beausset” uno dei punti, fino a quel momento, nel quale faceva la differenza sui rivali. Uno snodo forse decisivo per l’intero campionato a questo punto. Il monegasco, che stava probabilmente rientrando ai box per il cambio gomme (dopo che Max Verstappen lo aveva anticipato di 2 giri), ha perso la sua F1-75 nel bel mezzo della percorrenza, con il retrotreno che ha funzionato letteralmente da pendolo, facendolo finire ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)si mangia le mani, eccome, al termine del suo Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Le Castellet, infatti, il portacolori della Ferrari ha concluso anzitempo una gara che stava comandando con pieno merito ma, questa volta, non è stato per colpa di un problema di affidabilità o di strategia, bensì per un suo clamorosoalla curva “Beausset” uno dei punti, fino a quel momento, nel quale faceva la differenza sui rivali. Uno snodo forse decisivo per l’intero campionato a questo punto. Il monegasco, che stava probabilmente rientrando ai box per il cambio gomme (dopo che Max Verstappen lo aveva anticipato di 2 giri), ha perso la sua F1-75 nel bel mezzo della percorrenza, con il retrotreno che ha funzionato letteralmente da pendolo, facendolo finire ...

