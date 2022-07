F.1, GP Francia - Verstappen vince, Leclerc a muro (Di domenica 24 luglio 2022) Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Francia, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo in carica è riuscito a tenersi lontano dai guai e ha condotto 53 giri senza la benché minima sbavatura, portando la sua Red Bull per primo sotto il traguardo. Alle spalle dell'olandese troviamo le due Mercedes, con Lewis Hamilton che può festeggiare un piazzamento in seconda posizione alla sua trecentesima gara in F.1 e George Russell alle sue spalle. In aggiornamento Leggi su quattroruote (Di domenica 24 luglio 2022) Maxha vinto il Gran Premio di, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo in carica è riuscito a tenersi lontano dai guai e ha condotto 53 giri senza la benché minima sbavatura, portando la sua Red Bull per primo sotto il traguardo. Alle spalle dell'olandese troviamo le due Mercedes, con Lewis Hamilton che può festeggiare un piazzamento in seconda posizione alla sua trecentesima gara in F.1 e George Russell alle sue spalle. In aggiornamento

