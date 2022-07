Calciatore sviene dopo scontro | il suo capitano gli salva la vita intervenendo immediatamente

(Di domenica 24 luglio 2022) Un intervento provvidenziale di un compagno di squadra potrebbe aver fatto la differenza tra lae la morte Ilkin Qirtimov,della squadra azera Gabala. È tutto successo lo scorso giovedì quando durante una partita per i preliminari di Conference League contro gli ungheresi del Mol Fehervar nello stadio il pubblico è rimasto in silenzio. Al 33’unoQirtimov – che aveva ricevuto una gomitata involontaria alla testa – è svenuto. Ildella squadra, Asif Mammadov, è intervenuto aprendogli la mascella e tirandogli fuori la lingua. Una manovra che si è rivelata fondamentale perre laaluscito poi in barella. Le telecamere hanno distolto l’inquadratura da quanto stava accadendo sul terreno di gioco per ...

All'origine del malore, un calo glicemico tanto che di lì a poco il giovane è stato dimesso.