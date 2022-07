Cagliari, è fatta per Lapadula: per lui un contratto biennale (Di domenica 24 luglio 2022) Il Cagliari è pronto a chiudere per Lapadula: l’attaccante italo-peruviano firmerà un biennale con opzione per i rossoblu Da diversi giorni si vocifera in merito al passaggio di Gianluca Lapadula dal Benevento al Cagliari. Per il giocatore infatti – secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira – sarebbe pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione in A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Ilè pronto a chiudere per: l’attaccante italo-peruviano firmerà uncon opzione per i rossoblu Da diversi giorni si vocifera in merito al passaggio di Gianlucadal Benevento al. Per il giocatore infatti – secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira – sarebbe pronto uncon opzione per il terzo anno in caso di promozione in A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

