Antonella Mosetti, tacchi, occhiali da sole, nuda con solo.. | Il look è veramente estremo (Di domenica 24 luglio 2022) Antonella Mosetti questa volta esagera con il look. La sua foto é a dir poco provocante e i fan vanno letteralmente in delirio. E' nuda solo con… Antonella Mosetti (fonte web)Ne è passato di tempo da quando ballava insieme alle sue amiche e compagne a Non è la Rai. Oggi Antonella Mosetti é una donna più matura, ma il passare degli anni le ha fatto sicuramente bene! È di una bellezza travolgente e le sue foto puntualmente fanno impazzire il web. Antonella Mosetti è una showgirl che ha saputo negli anni disegnarsi perfettamente il suo personaggio. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi, ma oggi è una vera e propria star di Instagram.

