Amici, Martina Miliddi rivela come procede la sua storia con Raffaele Renda (Di domenica 24 luglio 2022) Esattamente un anno fa, fresca di rottura con Aka7even, che per lei ad Amici 20 aveva versato fiumi di lacrime, Martina Miliddi si è fidanzata con un altro cantante della stessa edizione, Raffaele Renda. Ma come procedono le cose tra i due? A raccontarlo è stata proprio Martina, ospite nella trasmissione web della sua ex coach, Lorella Cuccarini, che si chiama Dimmi di te. "Lui era talmente vicino a me e ad un pezzo del mio cuore che è nato tutto in modo naturale" ha spiegato Martina Miliddi, ricordando com'è nata tra lei e Raffaele. "Oggi viviamo una roba quotidiana. Ci viviamo ogni giorno ormai. Siamo tanto innamorati. È la parte calma che mi manca. Io sono istintiva, lui è quello che mi dice aspetta. Lui mi calma, ...

