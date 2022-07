VIDEO – Osimhen, la sorella scoppia in lacrime: “Paga i tuoi debiti, Victor” (Di sabato 23 luglio 2022) Il contenzioso tra Victor Osimhen e il suo ex membro dell’entourage Osita Okolo, nonché cognato del calciatore azzurro, è ancora in corso. L’attaccante azzurro, stando alla versione di Okolo, dovrebbe corrispondere alcune delle commissioni sull’intermediazione per l’affare che ha portato il nigeriano dal Lille e al Napoli. Operazione che, inoltre, è anche nel mirino degli inquirenti italiani e francesi, circa il caso plusvalenza. Nel mirino, in particolare, la valutazione del cartellino di Orestis Karnezis e dei tre calciatori della primavera. In sede di trattativa, l’attaccante decise di cambiare il suo entourage, mossa che ha creato il dissapore di carattere economico tra le parti. Sua sorella maggiore, Esther, è stata ospite di Daddy Frooze Show, in diretta su Facebook, parlando a lungo della situazione e di come – a ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Il contenzioso trae il suo ex membro dell’entourage Osita Okolo, nonché cognato del calciatore azzurro, è ancora in corso. L’attaccante azzurro, stando alla versione di Okolo, dovrebbe corrispondere alcune delle commissioni sull’intermediazione per l’affare che ha portato il nigeriano dal Lille e al Napoli. Operazione che, inoltre, è anche nel mirino degli inquirenti italiani e francesi, circa il caso plusvalenza. Nel mirino, in particolare, la valutazione del cartellino di Orestis Karnezis e dei tre calciatori della primavera. In sede di trattativa, l’attaccante decise di cambiare il suo entourage, mossa che ha creato il dissapore di carattere economico tra le parti. Suamaggiore, Esther, è stata ospite di Daddy Frooze Show, in diretta su Facebook, parlando a lungo della situazione e di come – a ...

claudioruss : ????Khvicha #Kvaratskhelia sblocca #NapoliPerugia con un uno-due in asse con Victor #Osimhen - luigi_crv : RT @osimhenismo_: tweet per ricordarvi che il 9 più forte del campionato è victor osimhen - Xxkevindu93xX : RT @osimhenismo_: tweet per ricordarvi che il 9 più forte del campionato è victor osimhen - PartenopeoToni : RT @osimhenismo_: tweet per ricordarvi che il 9 più forte del campionato è victor osimhen - ozirus92 : RT @osimhenismo_: tweet per ricordarvi che il 9 più forte del campionato è victor osimhen -