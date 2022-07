Salta l'uomo, gioca ovunque, è un eroe per la Kop: chi è Wijnaldum (Di sabato 23 luglio 2022) Le curiosità e la carriera sul centrocampista olandese inseguito dalla Roma. Ecco chi è Georginio Wijnaldum Leggi su video.gazzetta (Di sabato 23 luglio 2022) Le curiosità e la carriera sul centrocampista olandese inseguito dalla Roma. Ecco chi è Georginio

LoZioFCIM1908 : @OnanaSessuale Ci spero, l'unico in fascia che salta l'uomo. Siamo presi veramente male - DanieleSchisano : @franklepetit95 @FootballAndDre1 Bellanova non salta l’uomo? Solo quello sa fare al momento. Dumfries non salta L u… - franklepetit95 : @FootballAndDre1 Ragazzi sulle fasce quest’anno si soffre ! Gosesn non dà garanzie serve un altro sulla sinistra re… - Ciccioct89 : @anomaleo Salta l'uomo come birilli è già in forma, grande palla d'oro data a Kean ma lasciamo perdere ?? - paoloantonino69 : Ma uno sx che salta l'uomo è crossa è difficile prendere? -