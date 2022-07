Pisticci | incendio | evacuate circa 150 persone | rischio in periferia Roghi anche a Ginosa e Mottola

Leggi su noinotizie

(Di sabato 23 luglio 2022) Nel tarantino, incendi in territorio di, una decina di ettari di vegetazione in fiamme, ed in quello diqui a fuocodieci ettari di vegetazione ma è statalambita una parte del territorio urbano. Di seguito un comunicato diffuso da Ugl Matera: “A nome del Sindacato Ugl Matera esprimo solidarietà e vicinanza alle famiglie, alle150che a causa di undi vaste dimensioni, il sindaco di(MT), Domenico Albano, ha dovuto disporre l’evacuazione in via precauzionale dove le fiamme si stanno avvicinando al quartiere Cammarelle, all’ingresso della città”. E’ quanto dichiara Pino Giordano dell’Ugl Matera per il quale, “rivolgo un particolare ringraziamento ai Vigili del Fuoco per ...