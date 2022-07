Mondiali di atletica di Eugene in tv: programma 23-24 luglio (Di sabato 23 luglio 2022) Tra la serata e la notte italiana di sabato 23 e domenica 24 luglio, penultima giornata dei Mondiali di atletica di Eugene 2022, che si concluderanno tra domenica 24 luglio e la notte italiana di lunedì. Per i colori azzurrioggi diversi atleti in gara tra cui Larissa Iapichino impegnata nelle qualificazioni del lungo, e di notte la finale della 4×100 femminile con le nostre. Clicca qui per il programma completo. I Mondiali di atletica in tv saranno coperti da RaiSportHD, canale 58 Dtt (sessione mattutina nel pomeriggio italiano), Rai2 (sessione pomeridiana nella notte italiana), e da Sky. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 23 luglio 2022) Tra la serata e la notte italiana di sabato 23 e domenica 24, penultima giornata deididi2022, che si concluderanno tra domenica 24e la notte italiana di lunedì. Per i colori azzurrioggi diversi atleti in gara tra cui Larissa Iapichino impegnata nelle qualificazioni del lungo, e di notte la finale della 4×100 femminile con le nostre. Clicca qui per ilcompleto. Idiin tv saranno coperti da RaiSportHD, canale 58 Dtt (sessione mattutina nel pomeriggio italiano), Rai2 (sessione pomeridiana nella notte italiana), e da Sky. Ecco di seguito ilorario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito ...

