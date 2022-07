Letta addio | con un post durissimo Giuseppe Conte lancia la corsa solitaria del M5s alle elezioni

(Di sabato 23 luglio 2022) La frattura tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sembra sempre meno ricomponibile. Il leader dei pentastellatiha riso pubblicamente a undel segretario del Pd Enricoin cui c’era scritto: «L’Italia è stata tradita ma che il Pd la difende». «È vero, Enrico. L’Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l’occasione per approfondire l’agenda sociale presentata dal M5s, l’hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono rise», ha scrittosul suo profilo Facebook. Poi ha ammonito: «L’agenda Draghi da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente». I 5 Stelle prendono così le ...

