Lens-Inter oggi in tv | canale | orario e streaming amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 23 luglio 2022) Tutto pronto per la terzadel precampionato dell’. La squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata in trasferta sul campo del, squadra che milita nel campionato francese. Si gioca alle 18:00 di, sabato 23 luglio nella cornice dello stadio Bollaert-Delelis. Dopo l’8-1 contro il Novara in un allenamento congiunto, i nerazzurri tornano in campo per un test molto più impegnativo. Un modo per vedere all’opera i tanti volti nuovi di questa estateista. La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn, con telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Dario Marcolin. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.