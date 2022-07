Ansa_Fvg : Incendi:sindaco Gorizia, un incubo senza fine, nuovi focolai. Ziberna, #ANSA - franconemarisa : Incendi: sindaco di Savona vieta di fumare nei boschi - Liguria - - ninnitarantino : RT @ansa_liguria: Incendi: sindaco di Savona vieta di fumare nei boschi - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Vietato fumare nei boschi di Savona. Lo ha deciso il sindaco Marco Russo che ha firmato una ordinanza per prevenire gli i… - TG24info : San Donato Valcomino – Pugno duro del sindaco Pittiglio per | -

Agenzia ANSA

Così si è espresso questa mattina ildi Gorizia, Rodolfo Ziberna, precisando che "Italia e Slovenia stanno mettendo in campo tutte le forze possibili per domare questa belva che si sta ...... alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di... Come spiega Paolo Masetti,di Montelupo e delegato per l'Unione dei Comuni alla protezione ... Incendi:sindaco Gorizia, un incubo senza fine, nuovi focolai "Sembra un incubo senza fine. Quando pensi di avere la situazione sotto controllo, quasi come una beffa, ecco che si aprono nuovi focolai, di qua o di là dal confine". (ANSA) ...Il servizio di Protezione civile dell’Unione dell'Empolese-Valdelsa ha predisposto un'ordinanza che nei prossimi giorni sarà approvata da tutti i comuni ...