Il caso Zanotti. Come salvarsi dall’idea di letteratura diffusa dall’università (Di sabato 23 luglio 2022) Ponte alla Grazie ha da poco pubblicato Trovate Ortensia!, un romanzo giovanile di Paolo Zanotti. Ma la definizione in questo caso è malinconicamente inadeguata. Studioso di letteratura e narratore di grande talento, Zanotti non ha fatto in tempo a invecchiare: è morto dieci anni fa a soli quarantuno anni. Ha fatto però in tempo a lasciare un’opera che definisce pienamente una personalità e un mondo. Nel 2010 è apparso il suo romanzo Bambini bonsai; subito dopo la morte, sempre Ponte alle Grazie ha stampato un lavoro precedente, Il testamento Disney; e in seguito sono usciti da Pendragon i racconti di L’originale di Giorgia. Trovate Ortensia! segna un altro passo a ritroso nella riscoperta di Zanotti: si tratta infatti di un romanzo steso dall’autore nella seconda metà degli anni 90, prima dei ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 luglio 2022) Ponte alla Grazie ha da poco pubblicato Trovate Ortensia!, un romanzo giovanile di Paolo. Ma la definizione in questoè malinconicamente inadeguata. Studioso die narratore di grande talento,non ha fatto in tempo a invecchiare: è morto dieci anni fa a soli quarantuno anni. Ha fatto però in tempo a lasciare un’opera che definisce pienamente una personalità e un mondo. Nel 2010 è apparso il suo romanzo Bambini bonsai; subito dopo la morte, sempre Ponte alle Grazie ha stampato un lavoro precedente, Il testamento Disney; e in seguito sono usciti da Pendragon i racconti di L’originale di Giorgia. Trovate Ortensia! segna un altro passo a ritroso nella riscoperta di: si tratta infatti di un romanzo steso dall’autore nella seconda metà degli anni 90, prima dei ...

andonjio : @Inter_Scout anche iliev in caso di emergenza non può proprio fare la quinta punta ?? Poi non so bene come funzion… - AlexissBi15 : Le mie due parole sul caso Rh0ve le ha già spese Riccardo Zanotti -