(Di sabato 23 luglio 2022) Il vicesegretario dem: «Conte ha rotto l’alleanza: l’agenda sociale è nostra, non gliela deleghiamo. Renzi? Non torniamo alle idee del 2018, che ci hanno portato alla sconfitta. Calenda? Ha già risposto lui»

BansCollector : @SerglocSergio @PoliticaPerEwok @cimarolli7 @the_highsparrow Speranza lo detesto anche se non è del PD pur non rite… - Claudio05384344 : @poliziadistato Ragazzi io o bisogno di voi ora provo di nuovo la localizzazione il terminale è uno 6156D ci sono… - Tp24it : Trapani, questa sera Caterina Chinnici e Giuseppe Provenzano al chiostro di San Domenico - valfromrome : @serracchiani @pdnetwork Appunto, lo mollate il grandissimo punto di riferimento dei progressisti che risponde al n… -

La Stampa

... anche la Sicilia sarà a rischio Aggiornamento 18.10 Il leader del Movimento 5 stelle...per settimane soprattutto da Barbagallo con il contributo del vicesegretario Pd Peppee del ...Leggi Anche Franceschini certifica la fine del patto col M5s: 'Rivendico quello che abbiamo fatto con loro, ma lo strappo rende impossibile l'alleanza' Mentre, ex ministro ... Giuseppe Provenzano: “Dal M5S un errore imperdonabile, il Pd ora è a vocazione maggioritaria” Il giorno dopo la caduta del governo, nel Pd sale la marea anti 5 stelle. Sul campo ci sono Matteo Renzi, Carlo Calenda e Luigi Di Maio, che si riconoscono nell’agenda Draghi. Per Letta mollare Draghi ...Letta non ha dubbi ("difficile ricomporre con M5s") ma Orlando e Provenzano ci sperano ancora. "È presto, lasciamo depositare la ...