DIRETTA F1, GP Francia 2022 LIVE: via alle qualifiche con la Q1! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Ancora ai box Sainz e le due Red Bull. Vedremo se lo spagnolo scenderà comunque in pista nonostante la penalità da scontare. 16.02 In pista Leclerc con gomme soft. 16.01 18 minuti la durata della Q1 e 5 piloti da eliminare. 16.00 INIZIATE LE qualifiche! 15.51 Curioso notare come a Le Castellet nessuno sia ancora riuscito ad affermarsi scattando dal 3° posto in griglia. Infatti, nelle 6 edizioni non vinte dal poleman, la casella di partenza del vincitore è stata la seconda, la quarta o la quinta! 15.49 Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato nel Gran Premio di Francia è Giancarlo Baghetti, che nel 1961 si impose partendo 12°. 15.47 Invece quando si è corso a Le Castellet, il poleman ha primeggiato per 11 volte su 17 (64,7%). 15.45 Il GP di Francia è ...

