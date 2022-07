Bonucci: "Juve, in Champions il traguardo minimo sono i quarti" (Di sabato 23 luglio 2022) Il difensore classe 1987 ha parlato così a La Gazzetta dello Sport della Champions: "Quando sono arrivato qui il sogno era fare una grande carriera e vincere tutto, il 90% mi è riuscito, manca quella ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 23 luglio 2022) Il difensore classe 1987 ha parlato così a La Gazzetta dello Sport della: "Quandoarrivato qui il sogno era fare una grande carriera e vincere tutto, il 90% mi è riuscito, manca quella ...

AlessandroPicc1 : @docgariff Non è che se lo dice Bonucci cambia qualcosa, anzi. Parla di eleganza uno che ci ha mollato per il Milan… - FutbolDaltonico : RT @ValePieraccini: #Bonucci a @Gazzetta_it su #Zaniolo: “Ha grande talento e forse non conosce ancora le sue potenzialità, se resterà alla… - romanewseu : #Bonucci: “Dybala può diventare un simbolo giallorosso. #Zaniolo? Alla Juve non bastano solo le qualità calcistiche… - junews24com : Bonucci: «Vogliamo tornare a fare la Juve, vi posso assicurare che...» - - ilbianconerocom : Bonucci/2: 'De Ligt? Alcune frasi non belle, voleva andarsene. Bremer top, Gatti da Juve. Zaniolo? Talento, ma qui… -