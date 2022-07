Traffico Roma del 22-07-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilAbbiamo rallentamenti sul Raccordo Anulare tra Lanina è la Laurentina nelle due carreggiate intanto migliora la situazione sul Urbano della A24 ora le code verso la tangenziale Sono a partire da Portonaccio e sulla tangenziale troviamo code lungo via del Foro Italico dalla Salaria a viale della Moschea in direzione Stadio Olimpico in entrata in città auto in coda sulla via Flaminia dal centro Rai di Saxa Rubra a via dei Due Ponti nel pomeriggio dalle 16 alle 18 è prevista una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti e momentanei stop della circolazione su Viale Cesare Battisti da oggi a domenica torna il rally diCapitale E questa sera alle 19 da Castel Sant’Angelo per la passeggiata per il centro città a ...