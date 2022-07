Soleil Sorge e Cecilia Rodriguez non si salutano più | ecco cos' è successo a Roma

(Di venerdì 22 luglio 2022) Proprio di recente,hanno partecipato allo stesso evento, eppure non c'è alcuna foto o storia che dimostri che le due si siano incontrate. C'è ancora aria di maretta tra le due? Scopriamo cosa è. Il 21 luglio si è tenuto aun evento molto importante, che ha visto la partecipazione di un gran numero di influencer e di personaggi in qualche modo appartenenti al mondo dello spettacolo. tra questi, non potevano mancare di certo la bellissima influencer italo-americana, e la famosa. Di solito, quando capitano questi tipi di eventi, non è raro trovare diverse foto che ritraggono i personaggi in questione insieme. Personaggi che, magari, si ...

duca1072 : RT @Artemisioo: LO STILE ETNIC CHIC di SOLEIL ANASTASIA SORGE È L'ISPIRAZIONE DA SPIAGGIA TUTTA DA COPIARE ! Trovate la collezione dei cos… - duca1072 : RT @DSolearmy: 'Io godo mangiando'cit. Soleil Anastasia Sorge #SoleArmy - Gianni_gian13 : @InesGiochi Non ci frega nulla ! Si sentiranno 'fighi' a non usare l'hashtag di Soleil Anastasia Sorge: #SoleArmy… - tizybritneyarmy : RT @361_magazine: Soleil Sorge testimonial di Shein con mamma Wendy e la reunion con amici, ma prima la foto con Guendalina Tavassi https:… - Elisa60388018 : RT @Solearmy22: La perfezione ha un sole nome SOLEIL ANASTASIA SORGE ?????? @Soleil_stasi #SoleArmy -

Il triangolo ...sì. Continuano a far rumore le battute di Alex Belli alla compagna Delia Duran , che richiamano il triangolo vissuto nella casa del GF Vip insieme a. Per mesi, nel reality si sono succedute litigi, amori, riappacificazioni e, ancora, diverbi. I tre protagonisti indiscussi dell'edizione 2022 sono stati al centro dell'attenzione per ...Il fenomeno diprosegue incontrastato: il nuovo successo Può dirsi la pupilla di casa Mediaset,, la cui carriera partiva con i primi passi nello showbiz come concorrente a Miss Italia, ...Il triangolo...sì. Continuano a far rumore le battute di Alex Belli alla compagna Delia Duran, che richiamano il triangolo vissuto nella casa del GF Vip insieme a Soleil Sorge. Per ...Soleil Sorge ha deciso di parlare un po’ con i suoi fan attraverso Instagram, rispondendo ad alcune domande, ecco per cosa prova nostalgia Photo Credits: Ufficio Stampa Endemol Shine ...