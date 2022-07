Soccorsi, più chiamate per caldo e Covid: «A chiedere interventi soprattutto persone fragili» (Di venerdì 22 luglio 2022) Areu Lombardia Nell’area di Bergamo, Brescia a Sondrio 850 richieste di aiuto nel mese di giugno: gli anni scorsi la media era di 700. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 22 luglio 2022) Areu Lombardia Nell’area di Bergamo, Brescia a Sondrio 850 richieste di aiuto nel mese di giugno: gli anni scorsi la media era di 700.

webecodibergamo : Soccorsi, più chiamate per caldo e Covid: «A chiedere interventi soprattutto persone fragili» - whitegliss : E capita anche che ho visto più volte intorno alla stazione immigrati che attraversano i binari anziché fare il pas… - Agenpress : Pronto soccorsi italiani sempre più nel caos. Carenza di personale sanitario tocca i massimi livelli… - LavoroLazio_com : De Palma (Nursing Up): 'Il nostro ennesimo grido d'allarme su scabrosa situazione dei pronto soccorsi italiani, sem… - GiancarloSpera2 : In Austria, e non solo, la corsia centrale dovrebbe essere lasciata libera per i soccorsi. Oggi in molti se lo son… -