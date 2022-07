Roma | CdS | “La capitale è impazzita per Paulo Dybala”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 22 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il quotidiano CdS, laha davvero fatto fiorire le casse degli store con l’acquisto di, la sua maglia non si trova. “Chiaramente il record di maglie vendute nella storia dellaresterà a Totti, per oltre vent’anni il più richiesto, ma conè stato toccato il record di maglie vendute in una sola giornata. «Da questa mattina non ci siamo fermati un attimo, non abbiamo fatto altro che stampare maglie di– ci racconta una commessa di unoStore.” “Non ci siamo mai spostati dalla postazione stampa, ci davamo il cambio tra di noi per velocizzare il lavoro. E siamo stati costretti anche a farci mandare altre lettere, avevamo terminato la ypsilon». E così è stato per tutti iStore della ...