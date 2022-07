Riassunto e gol di Getafe-Cartagena 1-1 | appartenenti all’amichevole della stagione 2022-2023

(Di venerdì 22 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport a propositomassima divisione spagnola: 21/07/alle 21:52 est L’ex giocatore del Real ha segnato il suo primo gol da azulón per pareggiare la partita controIlha giocato bene solo nella prima parte del secondo tempo Ilha pareggiato 1-1 contro ilnella terza amichevole pre-stagionale in cui Portu ha salvato la sua squadra dopo aver esordito come marcatore per la squadra dell’azulón, che ha firmato un duello irregolare con un primo tempo irregolare e un secondo fermo con cui è riuscito a evitare quella che sarebbe stata la sua seconda sconfitta estiva. Dopo aver battuto l’inglese Preston North (2-1) e perso contro Leganés (2-0), gli uomini di Quique Sánchez ...

AleBaroAB : Da oggi a domenica la 2a giornata di RPL... su 3Sport la partita in sintesi sarà Cska-Sochi (commento mio, domani h… - ChisariChiara : @givemelove_24 Deb, mi faresti un riassunto della partita? Cose belle e non,ho visto solo il video del gol di Aslla… -

Il Corriere del Pallone

Il pianto del 22 maggio scorso al cospetto dei suoi ormai ex tifosi è stato ildello ... Il suo sinistro e il suo dribbling incantano in coppia con il connazionale Franco Vazquez (13per ......dei tifosi dell'Inter è così, da uno dei tanti tweet provenienti dalla community nerazzurra. Quello che un tempo era il Niño Maravilla, l'uomo che faceva esultare i tifosi per ilin ... EURO2022, Germania-Austria 2-0: video sintesi, gol e highlights da Youtube I bianconeri scendono in campo contro il club tedesco che nell'ultima stagione ha strappato il pass per la prossima Champions League ...Assistito dallo staff medico, ha dovuto abbandonare il campo visibilmente zoppicante. Notizie Napoli calcio. Come riportato da Sky Sport, non sembra comunque essere nulla di grave per il numero 10 dei ...