Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti con la semifinale ad Amburgo? Montepremi e cifre (Di venerdì 22 luglio 2022) Lorenzo Musetti si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Amburgo. Il tennista italiano ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in due set, sciorinando una prestazione rimarchevole dal punto di vista tecnico e meritandosi la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località tedesca. Il toscano ha giganteggiato contro l’accreditato spagnolo, il numero 62 del ranking ATP ha mostrato i muscoli contro il numero 35 del mondo e domani tornerà in campo per continuare a sognare. Lorenzo Musetti se la dovrà vedere contro l’argentino Francisco Cerundolo, che al tie-break del terzo set ha firmato l’impresa contro il ben più accreditato Aslan Karatsev. L’azzurro ha tutte le carte in regola per avere la meglio sul sudamericano e regalarsi una possibile finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022)si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in due set, sciorinando una prestazione rimarchevole dal punto di vista tecnico e meritandosi la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località tedesca. Il toscano ha giganteggiato contro l’accreditato spagnolo, il numero 62 del ranking ATP ha mostrato i muscoli contro il numero 35 del mondo e domani tornerà in campo per continuare a sognare.se la dovrà vedere contro l’argentino Francisco Cerundolo, che al tie-break del terzo set ha firmato l’impresa contro il ben più accreditato Aslan Karatsev. L’azzurro ha tutte le carte in regola per avere la meglio sul sudamericano e regalarsi una possibile finale ...

