Operazione restauro, come trattare i capelli al ritorno in città (Di venerdì 22 luglio 2022) Riparare i capelli al rientro in città? Con la Hair Box di Shampora è possibile dare nuova vita alle chiome disidratate e danneggiate dai raggi solari Utilizzato da Giulia De Lellis e da tante celebrities e influencer di settore, Shampoo di colloca tra i brand beauty migliori del momento. Per l'estate 2022, l'azienda sviluppa una speciale box dedicata ai capelli danneggiati e ricca di prodotti specifici per riparare le chiome al rientro in città. Una nuova vitalità, corpo e luce, in effetti, è tutto ciò che i capelli richiedono post vacanza, quando la parola d'ordine è solo una: restauro. Il motivo? Sole, sale, il vento e il poco tempo e/o attenzioni dedicati alla chioma hanno agito durante l'intera stagione gravando sul benessere del capello con azioni potenzialmente ...

