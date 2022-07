Omicidio Anzio, l’avvocato dei fratelli Ed Drissi e il paragone con i fratelli Bianchi: «Questa volta Willy si è difeso» (Di venerdì 22 luglio 2022) Un paragone che ha lasciato tutti interdetti. Una frase choc, che di sicuro farà discutere a lungo. l’avvocato di Adam e Ahmed Ed Drissi, i due fratelli che ieri sono andati in caserma per raccontare quanto accaduto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio, ha fatto una dichiarazione pesantissima. «Questa volta Willy si è difeso», ha detto il legale, Serena Gasperini. Una frase che arriva pochi giorni dopo la sentenza di condanna ai fratelli Bianchi, accusati di aver ucciso Willy Monteiro Duarte. l’avvocato, in questo modo, paragona la vicenda avvenuta ad Anzio con quella successa a Colleferro. Mettendo gli assassini di Leonardo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022) Unche ha lasciato tutti interdetti. Una frase choc, che di sicuro farà discutere a lungo.di Adam e Ahmed Ed, i dueche ieri sono andati in caserma per raccontare quanto accaduto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio, ha fatto una dichiarazione pesantissima. «si è», ha detto il legale, Serena Gasperini. Una frase che arriva pochi giorni dopo la sentenza di condanna ai, accusati di aver uccisoMonteiro Duarte., in questo modo, paragona la vicenda avvenuta adcon quella successa a Colleferro. Mettendo gli assassini di Leonardo ...

CorriereCitta : Omicidio Anzio, l’avvocato dei fratelli Ed Drissi e il paragone con i fratelli Bianchi: «Questa volta Willy si è di… - ClementeUol : 'Questa volta Willy si è difeso', il paragone shock dell'avvocata dei fratelli arrestati per l'omicidio di Anzio… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: 'Questa volta Willy si è difeso', il paragone shock dell'avvocata dei fratelli arrestati per l'omicidio di Anzio [di Clemen… - raspa90 : RT @repubblica: 'Questa volta Willy si è difeso', il paragone shock dell'avvocata dei fratelli arrestati per l'omicidio di Anzio [di Clemen… - Mauorla1 : RT @repubblica: 'Questa volta Willy si è difeso', il paragone shock dell'avvocata dei fratelli arrestati per l'omicidio di Anzio [di Clemen… -