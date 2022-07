Marco Liorni | sapete in cosa è laureato? Da non credere

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il conduttore del game show di Rai 1, Reazione a Catena, oltre ad essere un bravissimo professionista è anche un uomo molto istruito. E’ in fatti. Cerchiamo di scoprire inè particolarmente apprezzato per la sua affabilità e la freschezza della sua conduzione televisiva. Da 3 anni a questa parte il conduttore romano è alla guida di Reazione a Catena, il format dell’estate in onda nel tardo pomeriggio e fino all’edizione serale delle 20:00 del Tg1. Della sua vita privata si sa che ha alle spalle 2 matrimoni e 3 figli. Ma anche che dopo il diploma si è iscritto all’università e ha conseguito una laurea. Dopodiché inizia il suo percorso nel mondo della musica, in una radio, e poi nella televisione, con trasmissioni tra le quali ItaliaSì!, il Grande Fratello, I sogni son desideri, Stelle a ...