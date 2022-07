LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP2, Ferrari e Red Bull a caccia di conferme (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CARLOS SAINZ PENALIZZATO 10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 16.45 Leclerc ha concluso la prima sessione con il miglior tempo, confermando il suo ottimo momento. La pista francese ha spesso regalato poche gioie alla Ferrari (un anno fa entrambe fuori dalla zona punti), sarà la volta buona? 16.42 La FP1 è stata realistica solamente per alcuni aspetti, ma non al 100%. Ferrari e Red Bull hanno dimostrato di essere le vetture più veloci, ma entrambe si sono nascoste. Vedremo molto di più in questa FP2, specialmente in ottica passo gara 16.39 La prima notizia del weekend è che Carlos Sainz ha avuto la sostituzione della centralina. Al momento quindi 10 posizioni di penalità per lui, ma è ampiamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACARLOS SAINZ PENALIZZATO 10 POSIZIONI: COSA E’ SUCCESSO COME STA MICHAEL SCHUMACHER? JEAN TODT: “GUARDO LE GARE CON LUI” 16.45 Leclerc ha concluso la prima sessione con il miglior tempo, confermando il suo ottimo momento. La pista francese ha spesso regalato poche gioie alla(un anno fa entrambe fuori dalla zona punti), sarà la volta buona? 16.42 La FP1 è stata realistica solamente per alcuni aspetti, ma non al 100%.e Redhanno dimostrato di essere le vetture più veloci, ma entrambe si sono nascoste. Vedremo molto di più in questa FP2, specialmente in ottica passo gara 16.39 La prima notizia del weekend è che Carlos Sainz ha avuto la sostituzione della centralina. Al momento quindi 10 posizioni di penalità per lui, ma è ampiamente ...

