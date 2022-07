LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: prove libere a Le Castellet, la Ferrari prova gli aggiornamenti (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione delle prove libere – Numeri e statistiche del GP Francia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Le Castellet, piloti e team andranno a caccia della miglior prestazione possibile, dovendo lavorare sull’assetto della monoposto. La Ferrari vorrà farsi trovare pronta dopo i due successi consecutivi a Silverstone (Gran Bretagna) e a Spielberg (Austria). Per questo appuntamento, la F1-75 avrà alcuni ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lein tv/streaming – La presentazione delle– Numeri e statistiche del GPBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata didel GP di, dodicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Le, piloti e team andranno a caccia della miglior prestazione possibile, dovendo lavorare sull’assetto della monoposto. Lavorrà farsi trovare pronta dopo i due successi consecutivi a Silverstone (Gran Bretagna) e a Spielberg (Austria). Per questo appuntamento, la F1-75 avrà alcuni ...

bailandooo_ : Quindi io sabato sera che faccio? Vedo la replica delle qualifiche (che non riuscirò a vedere live) o la semifinale Italia-Francia?!???? - zazoomblog : LIVE – Francia-Giappone 1-0 (26-24 0-0): quarti di finale VNL maschile 2022 volley in DIRETTA - #Francia-Giappone… - F1ingenerale_ : Segui con noi la cronaca live e i risultati delle prove libere 1 #FP1 del #FrenchGP a #LeCastellet sul circuito del… - paoloangeloRF : GP Francia, conferenza piloti in LIVE STREAMING - sportli26181512 : Formula 1, la conferenza in live streaming dal GP Francia a Le Castellet: Undicesimo round del Mondiale, dopo l'Aus… -