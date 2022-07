L’ha abbandonata per sei giorni e l’ha uccisa: Alessia non voleva essere madre (Di venerdì 22 luglio 2022) Ci sono situazioni e vicende sulle quali è davvero difficile sbilanciarsi. La morte di una bambina, per esempio, è una cosa talmente atroce e al contempo delicata da richiamare il silenzio. Ma cosa succede quando a causare il decesso di uno scricciolo di 16 mesi è la madre? Perché è questo ciò che è successo. Alessia Pifferi ha ucciso la figlia, Diana. In modo lento, doloroso, commettendo un atto incomprensibile ai più: l’ha tradita, l’ha abbandonata. E non per un lasso di tempo breve. Non per una distrazione, non per un istante, neanche per un raptus: Diana è stata lasciata da sola per sei giorni. Sei giorni passati a soffrire di stenti, senza che i suoi bisogni potessero essere soddisfatti. E così, la piccola è ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 luglio 2022) Ci sono situazioni e vicende sulle quali è davvero difficile sbilanciarsi. La morte di una bambina, per esempio, è una cosa talmente atroce e al contempo delicata da richiamare il silenzio. Ma cosa succede quando a causare il decesso di uno scricciolo di 16 mesi è la? Perché è questo ciò che è successo.Pifferi ha ucciso la figlia, Diana. In modo lento, doloroso, commettendo un atto incomprensibile ai più:tradita,. E non per un lasso di tempo breve. Non per una distrazione, non per un istante, neanche per un raptus: Diana è stata lasciata da sola per sei. Seipassati a soffrire di stenti, senza che i suoi bisogni potesserosoddisfatti. E così, la piccola è ...

501_tot : RT @francycognato: Abbandonata sotto il sole nella campagna vicino al rifugio Per fortuna Francesca l'ha sentita piangere, altrimenti, così… - GGroover71 : @OsservaMy No, decisamente no. E probabilmente non era neanche normale. Dichiarava di non sapere chi fosse il padre… - Alberto28075665 : RT @francycognato: Abbandonata sotto il sole nella campagna vicino al rifugio Per fortuna Francesca l'ha sentita piangere, altrimenti, così… - ColucciLc : RT @francycognato: Abbandonata sotto il sole nella campagna vicino al rifugio Per fortuna Francesca l'ha sentita piangere, altrimenti, così… - LIannici : RT @francycognato: Abbandonata sotto il sole nella campagna vicino al rifugio Per fortuna Francesca l'ha sentita piangere, altrimenti, così… -