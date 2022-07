Digitale terrestre, disastro senza precedenti | E’ un incubo e sta succedendo davvero (Di venerdì 22 luglio 2022) Digitale terrestre, adesso sì che qualcosa deve cambiare in meglio. Il cambiamento tanto atteso ha a dir poco deluso le aspettative di tantissime persone in tutta Italia. Cosa sta accadendo alle televisioni degli italiani. Televisione (web source)Forse non tutti, ma in molti ci avranno sicuramente fatto caso. Lo scorso 28 giugno, si è concluso il processo di refarming per la banda 700 Mhz in Italia. Tutto è iniziato in Campania e Lazio, a cui si sono unite tutte le altre regioni d’Italia successivamente “sposando” così la nuova frequenza. Tante le modifiche; sul Mux Mediaset 1 sono stati spostati alcuni canali provvisori per poi esserne posizionati altri in diversi LCN. Vale lo stesso anche per il Mux Mediaset 2 – in cui sono stati ricollocati alcuni canali – e nel Mux Mediaset 3 dove è stato aggiunto un canale di Test. Una svolta che ha visto ... Leggi su newstv (Di venerdì 22 luglio 2022), adesso sì che qualcosa deve cambiare in meglio. Il cambiamento tanto atteso ha a dir poco deluso le aspettative di tantissime persone in tutta Italia. Cosa sta accadendo alle televisioni degli italiani. Televisione (web source)Forse non tutti, ma in molti ci avranno sicuramente fatto caso. Lo scorso 28 giugno, si è concluso il processo di refarming per la banda 700 Mhz in Italia. Tutto è iniziato in Campania e Lazio, a cui si sono unite tutte le altre regioni d’Italia successivamente “sposando” così la nuova frequenza. Tante le modifiche; sul Mux Mediaset 1 sono stati spostati alcuni canali provvisori per poi esserne posizionati altri in diversi LCN. Vale lo stesso anche per il Mux Mediaset 2 – in cui sono stati ricollocati alcuni canali – e nel Mux Mediaset 3 dove è stato aggiunto un canale di Test. Una svolta che ha visto ...

radiokemonia : Stai ascoltando: Cyndi Lauper-Girls Just Want to Have Fun (Live) La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Italcargo-Pubblicita' La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Joan Jett-I Love Rock 'N' Roll (Remastered) (Live) La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: The Whispers-And The Beat Goes On La musica anni 80 solo su - Julia78210 : Si può ascoltate la diretta audio sul canale 852 del digitale terrestre ???? #CocaColaSummerFestival -