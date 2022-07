mel_iomel : RT @intoscana: È stato intitolato a #DavidSassoli il nuovo media center del @CRToscana, al primo piano del Palazzo del Pegaso di Firenze. L… - Lopinionista : David Sassoli, il consiglio regionale della Toscana gli intitola il Media center - ricciardones : RT @jacopo_iacoboni: David Sassoli era finito all’indice del Cremlino, in una lista nera di persone sgradite che comprende i migliori in ci… - CenturrinoLuigi : RT @lallylally69: Grazie David Sassoli politico serio che ha ammesso l'enorme lavoro portato avanti dal nostro Unico Presidente @GiuseppeC… - RChiandusso : RT @lallylally69: Grazie David Sassoli politico serio che ha ammesso l'enorme lavoro portato avanti dal nostro Unico Presidente @GiuseppeC… -

InToscana

E' stato intitolato a, il presidente del Parlamento europeo scomparso l11 gennaio scorso, il nuovo Media center del Consiglio regionale della Toscana, uno spazio a disposizione della stampa e dei gruppi ...L'Europa siede al tavolo del Consiglio regionale della Toscana. Per la prima volta e in una giornata tutta dedicata all'Unione con l'inaugurazione del Media Center intitolato a, palazzo del Pegaso apre le porte ai presidenti delle commissioni per le Politiche europee di tutte le Assemblee legislative d'Italia. Un momento di confronto importante per verificare ... Intitolato a David Sassoli il nuovo media center del Consiglio regionale FIRENZE - E' stato intitolato a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso l'11 gennaio scorso, il nuovo Media center del Consiglio ...L’Europa siede al tavolo del Consiglio regionale della Toscana. Per la prima volta e in una giornata tutta dedicata all’Unione con l’inaugurazione del ...