Da Parigi – Trasferimenti | Jules Koundé non parte per uno stage con il Sevilla FC

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 10:38:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da, più precisamente dal quotidianono L’Équipe: Dopo avercipato al tour di preparazione a Seoul,non è stato trattenuto dalFC per partire questa settimana per il Portogallo, dove il club andaluso svolgerà la secondadel suopre-stagionale. Il nazionale francese (23, 11 presenze) è l’unico giocatore andato in Corea del Sud a non essere in trasferta. Autore di un’intera stagione 2021-2022 a Siviglia (44 partite), il difensore centrale è particolarmente seguito dal Chelsea, la cui offerta non ha soddisfatto il Siviglia la scorsa estate. Il club londinese avrebbe fatto un’offerta di 55 milioni di ...