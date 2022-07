Carmen Di Pietro apre un profilo su OnlyFans: ecco la sua decisione (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo la sua partecipazione al L'Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ha avuto un grande successo e i suoi tanti fans non possono più fare a meno di andare a controllare sui suoi canali social tutto ciò che accade nella sua vita. Proprio nelle ultime ore, pare che alla simpatica Carmen sia stato proposto di iscriversi a OnlyFans: cosa avrà pensato di fare? Carmen Dì Pietro è stata una dei concorrenti più apprezzati dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. E se all'inizio ha avuto non pochi problemi con gli altri naufraghi, giorno dopo giorno è riuscita a farsi amare sempre di più, tanto dagli altri concorrenti che dal pubblico stesso. Il suo è stato un percorso fatto di sacrifici, sì, ma anche di tanta leggerezza, che di certo non guasta. Giunta in Honduras in coppia con suo figlio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo la sua partecipazione al L'Isola dei Famosi,Diha avuto un grande successo e i suoi tanti fans non possono più fare a meno di andare a controllare sui suoi canali social tutto ciò che accade nella sua vita. Proprio nelle ultime ore, pare che alla simpaticasia stato proposto di iscriversi a: cosa avrà pensato di fare?Dìè stata una dei concorrenti più apprezzati dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. E se all'inizio ha avuto non pochi problemi con gli altri naufraghi, giorno dopo giorno è riuscita a farsi amare sempre di più, tanto dagli altri concorrenti che dal pubblico stesso. Il suo è stato un percorso fatto di sacrifici, sì, ma anche di tanta leggerezza, che di certo non guasta. Giunta in Honduras in coppia con suo figlio ...

