Calcio femminile, Europei 2022: Svezia-Belgio 1-0, Linda Sembrant in Zona Cesarini è decisiva (Di venerdì 22 luglio 2022) Missione compiuta per la Svezia, impegnata nei quarti di finale degli Europei 2022 di Calcio femminile. Le scandinave, sul rettangolo verde del Leigh Sports Village, hanno piegato la strenua resistenza del Belgio grazie a un gol al 92? di Linda Sembrant. In piena Zona Cesarini dunque le svedesi approdano alle semifinali dove affronteranno le padrone di casa dell’Inghilterra. Gerhardsson vara un 4-3-3 con Lindahl; Ilestedt, Sembrant, Eriksson, Nilden; Angeldal, Asllani, Bjorn; Rytting Kaneryd, Blackstenlus, Roelfo. Il Belgio risponde con un modulo speculare: Evrard; Deloose, Kees, De Neve, Philtjens; Blesmans, Vanhaevemaet, Mennaert; Cayman, De Calgny, Wullaert. Dopo ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Missione compiuta per la, impegnata nei quarti di finale deglidi. Le scandinave, sul rettangolo verde del Leigh Sports Village, hanno piegato la strenua resistenza delgrazie a un gol al 92? di. In pienadunque le svedesi approdano alle semifinali dove affronteranno le padrone di casa dell’Inghilterra. Gerhardsson vara un 4-3-3 conhl; Ilestedt,, Eriksson, Nilden; Angeldal, Asllani, Bjorn; Rytting Kaneryd, Blackstenlus, Roelfo. Ilrisponde con un modulo speculare: Evrard; Deloose, Kees, De Neve, Philtjens; Blesmans, Vanhaevemaet, Mennaert; Cayman, De Calgny, Wullaert. Dopo ...

gippu1 : Argomenti-trappola che nulla hanno a che fare con lo sport di alto livello, agitati da chi vuole confinare il calci… - DwaahSamuel1 : RT @Gazzetta_it: La juventina Sembrant porta la Svezia in semifinale. Il Belgio si arrende al 92' #WEURO22 - IlBlogdiAndy : RT @RaiNews: #WEuro2022. Il Belgio ha dato filo da torcere alla Svezia. Le scandinave riescono a vincere 1-0 soltanto al 92esimo. In semifi… - OA_Sport : #CALCIOFEMMINILE Sembrant affossa il Belgio in Zona Cesarini e regala la semifinale alla Svezia - Gazzetta_it : La juventina Sembrant porta la Svezia in semifinale. Il Belgio si arrende al 92' #WEURO22 -