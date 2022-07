Amber Heard rompe gli indugi: depositata la richiesta di appello contro Johnny Depp (Di venerdì 22 luglio 2022) Amber Heard ha rotto gli indugi: farà appello contro la sentenza che la condanna a pagare 10 milioni di di dollari all’ex Johnny Depp. Ma la battaglia dell’attrice non sarà facile: sulla sua strada c sono ancora alcuni ostacoli. Ecco cosa succederà adesso. Foto Ansa La guerra prosegue. Adesso è ufficiale. Alla scadenza dei termini previsti dalla legge americana, Amber Heard ha fatto depositare dai suoi legali la richiesta di appello contro la sentenza che la obbliga a pagare 10 milioni di dollari in risarcimento all’ex marito Johnny Depp. A cui la giuria di Fairfax, in Virginia, un paio di mesi fa aveva dato ragione: era stato diffamato volutamente ... Leggi su amica (Di venerdì 22 luglio 2022)ha rotto gli: faràla sentenza che la condanna a pagare 10 milioni di di dollari all’ex. Ma la battaglia dell’attrice non sarà facile: sulla sua strada c sono ancora alcuni ostacoli. Ecco cosa succederà adesso. Foto Ansa La guerra prosegue. Adesso è ufficiale. Alla scadenza dei termini previsti dalla legge americana,ha fatto depositare dai suoi legali ladila sentenza che la obbliga a pagare 10 milioni di dollari in risarcimento all’ex marito. A cui la giuria di Fairfax, in Virginia, un paio di mesi fa aveva dato ragione: era stato diffamato volutamente ...

Agenzia_Ansa : Respinto il ricorso di Amber Heard: nessun nuovo processo contro Johnny Depp #ANSA - 3cinematographe : Amber Heard non si arrende e fa appello al verdetto dei giudici del processo per diffamazione contro l'ex Johnny De… - CatelliRossella : Amber Heard fa appello, invoca il Primo Emendamento - Cinema - ANSA - corrierebologna : Depp e il concerto di Cattolica, Amber Heard fa ricorso contro la sentenza - GabyTac1994 : RT @badtasteit: #JohnnyDepp vs. #AmberHeard: l'attrice fa ricorso in appello contro la sentenza -