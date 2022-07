Oroscopo Branko di Giovedì 21 Luglio 2022 | Vergine avventuroso

Leggi su zon

(Di giovedì 21 luglio 2022) L’diper oggi,21Ariete Potrebbe sorgere qualche contrasto in ambito domestico. Stelle propizie per investimenti. Toro Le stelle comunicano di concentrarvi sui sentimenti. Gemelli Le stelle nel cielo favoriscono la professione. Indagate sulle persone che non vi convincono. Cancro Le stelle favoriscono gli incontri, soprattutto quelli che possono tornarvi utili. Leone Luna in Toro di oggi è difficile da digerire.Le stelle vi indicano la strada del viaggio, dell’uscire fuori dalla vostra comfort zone. Bilancia Vi trovate in mezzo a discussioni sgradite che preferivate evitare. Scorpione Fate appello alla vostra dignità e lasciate perdere relazioni. Fate spazio per qualcosa migliore. Sagittario L’estate sembra aver ...