Origgio incendio sulla A9 | le fiamme minacciano le case | VIDEO

(Di giovedì 21 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ in corso un, in via Per Cantalupo, dove lingue di fuoco hanno investito i campi a ridosso dell’autostrada. A farle scaturire è stato l’di un furgone in transito. Il veicolo è stato spento, ma lestanno ancora interessando una vasta area nei pressi di alcuni stabilimenti produttivi e abitazioni. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloA9, lele...

Giorno_Varese : Incendio oggi autostrada A9 a Origgio: fiamme vicine a case e aziende - varesenews : Furgone va a fuoco in A9 a Origgio, l’incendio si estende ai campi a bordo strada - ilNotiziarioInd : Origgio: incidente in autostrada con incendio, il fuoco nei campi minaccia le abitazioni -

Un furgone in transito in A9 aha preso fuoco intorno alle 12 di giovedì 21 luglio. Le fiamme hanno anche interessato una zona nei pressi dell'autostrada. Il veicolo è stato spento dai vigili del fuoco, ma le fiamme stanno ...All'altezza di via Saronnino ad, per cause da accertarsi un campo è stato interessato da un, come informano i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. Sul posto sono ...È successo all'altezza di Origgio, tra la provincia di Varese e la città metropolitana di Milano nel pomeriggio del 21 luglio ...Il rogo sarebbe partito da un furgone in transito che ha preso fuoco e poi le fiamme si sono estese, complici le alte temperature ...