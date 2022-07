Nina Senicar e Jay Ellis sposi in Toscana, i look delle nozze (Di giovedì 21 luglio 2022) Ci sono voluti ben tre anni d’attesa, ma ne è valsa la pena. Nina Senicar e Jay Ellis avevano a lungo sognato e progettato il loro matrimonio, ma la pandemia ci si è messa di mezzo e li ha costretti a posticipare. Il 9 luglio finalmente sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore, con una cerimonia romanticissima immersa nel verde delle colline toscane. Felici ed emozionati, gli sposi si sono scambiati le promesse davanti agli invitati: lei favolosa in abito bianco, lui in versione dandy con un completo bordeaux. L’amore tra Nina Senicar e Jay Ellis Nina Senicar è nata in Serbia 36 anni fa, ma è in Italia che raggiunto la notorietà come personaggio tv. Dopo varie esperienze sul piccolo schermo e una laurea in ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Ci sono voluti ben tre anni d’attesa, ma ne è valsa la pena.e Jayavevano a lungo sognato e progettato il loro matrimonio, ma la pandemia ci si è messa di mezzo e li ha costretti a posticipare. Il 9 luglio finalmente sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore, con una cerimonia romanticissima immersa nel verdecolline toscane. Felici ed emozionati, glisi sono scambiati le promesse davanti agli invitati: lei favolosa in abito bianco, lui in versione dandy con un completo bordeaux. L’amore trae Jayè nata in Serbia 36 anni fa, ma è in Italia che raggiunto la notorietà come personaggio tv. Dopo varie esperienze sul piccolo schermo e una laurea in ...

