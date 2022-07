Mattarella scioglie le Camere: "Voto entro 70 giorni" (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica ha sciolto le Camere: italiani al Voto entro 70 giorni. L'appello ai partiti: "Collaborate per l'interesse dell'Italia" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica ha sciolto le: italiani al70. L'appello ai partiti: "Collaborate per l'interesse dell'Italia"

