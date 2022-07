Mario Draghi alla Camera: “mi sto recando dal Presidente Mattarella” (Di giovedì 21 luglio 2022) dopo il voto espresso ieri dal Senato Accolto da un lungo applauso alla Camera, Mario Draghi ha salutato e ringraziato non solo dell’applauso, ma anche per il lavoro svolto fino ad oggi. Ha pronunciato commosso la frase: “Anche i banchieri centrali usano il cuore”. Poi prende la parola per una breve comunicazione. Ha detto Draghi: “alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni”. La seduta al Parlamento è stata aggiornata alle ore 12, intanto il premier Draghi si è subito recato dal Presidente Mattarella, il quale dovrà trovare una soluzione ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022) dopo il voto espresso ieri dal Senato Accolto da un lungo applausoha salutato e ringraziato non solo dell’applauso, ma anche per il lavoro svolto fino ad oggi. Ha pronunciato commosso la frase: “Anche i banchieri centrali usano il cuore”. Poi prende la parola per una breve comunicazione. Ha detto: “luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo di sospendere la seduta perché mi stodaldella Repubblica per comunicare le mie determinazioni”. La seduta al Parlamento è stata aggiornata alle ore 12, intanto il premiersi è subito recato dal, il quale dovrà trovare una soluzione ...

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - msgelmini : Non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse de… - Mov5Stelle : Dal #Senato, l'intervento di @ettore_licheri a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Minist… - LauraTurchet : RT @AuroraLittleSun: Non dimenticheremo mai Mario Draghi. Mai. Non dimenticheremo niente di tutto quello che ha fatto, non dimenticheremo… - Inpidinoveritas : RT @Chancethegarde5: Se dopo il discorso di oggi non si capisce la pericolosità, lo squallore e l'infimo livello umano di Mario Draghi, all… -