La Bce alza i tassi dello 0 | 50% Via libera allo scudo anti-spread

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il Consiglio direttivo della Bce ha adottato nuove misure chiave per assicurarsi che l’inflazione torni all’obiettivo del 2% nel medio termine. Ha deciso di aumentare di 50 punti base – 0,50% – i tredi interesse di riferimento e ha approvato il Transmission Protection Instrument (TPI). Il Consiglio direttivo della Bce ha adottato nuove misure chiave per assicurarsi che l’inflazione torni all’obiettivo del 2% Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha ritenuto opportuno compiere un primo passo più ampio nel percorso di normalizzazione deiufficiali rispetto a quanto segnalato nella riunione precedente. Questa decisione si basa sulla valutazione aggiornata del Consiglio direttivo dei rischi di inflazione e sul sostegno rafforzato fornito dal Tpi per l’efficace trasmissione della politica monetaria. Sull’aumento di 50 punti base, ...

