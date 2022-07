Incendi: volontaria muore schiacciata da albero in Friuli (Di giovedì 21 luglio 2022) Una volontaria antIncendio boschivo della Protezione civile è morta schiacciata da un albero durante le operazioni di spegnimento di un Incendio a Prepotto (Udine). L'incidente è accaduto nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Unaanto boschivo della Protezione civile è mortada undurante le operazioni di spegnimento di uno a Prepotto (Udine). L'incidente è accaduto nel ...

