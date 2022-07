I draghicidi congelano l' Italia a data da destinarsi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 21 luglio 2022) Salario minimo, riforma delle pensioni e delle tasse, taglio del cuneo fiscale, armi all'Ucraina e via dicendo: tanti i dossier che sono bloccati, depotenziati o gestiti al minimo da qui fino al prossimo governo. Chance di successo solo per il Decreto Aiuti 2 e il Ddl Concorrenza. Ma solo perché i partiti non vogliono perdere i soldi del tesoretto e del Pnrr