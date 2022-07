Gli incendi sul Carso isolano Trieste (Di giovedì 21 luglio 2022) Tratti di autostrada e ferrovia sono chiusi da due giorni e per l'energia elettrica si sta facendo affidamento a un distributore sloveno Leggi su ilpost (Di giovedì 21 luglio 2022) Tratti di autostrada e ferrovia sono chiusi da due giorni e per l'energia elettrica si sta facendo affidamento a un distributore sloveno

