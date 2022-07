Federico Fashion Style | polemica sui prezzi subito dopo l’inaugurazione a Firenze | ‘Sono normali’

(Di giovedì 21 luglio 2022) Come molti dei suoi fan più accaniti sanno già da qualche tempo,ha aperto un nuovo “Salone delle meraviglie”.quelli di Anzio, Roma, Milano e Napoli, ora l’hair stylist più famoso del piccolo schermo è sbarcato anche in un’altra grande città d’arte:un lungo countdown, con tanto di immagini dei lavori in corso, lo scorso 16 luglioha inaugurato il suo ultimo negozio lussuoso, dove dominano i colori oro e blu. Il nuovo salone diCertamente si tratta dell’ennesimo traguardo importante perLauri, il quale nell’ultimo anno è stato grande protagonista in tv tra Ballando con le Stelle su Rai Uno e La pupa e il secchione su Italia Uno. Insomma, una carriera brillante che ...

Ascolta questo articolo A pochissimi giorni dall'inaugurazione del suo ultimo salone a Firenze, arriva una pioggia di polemiche verso Federico Fashion Style, hair stylist delle celebrità, diventato noto personaggio televisivo grazie allo show di RealTime 'Il salone delle meraviglie' e alla sua partecipazione a 'Ballando con le stelle'. Come molti dei suoi fan più accaniti sanno già da qualche tempo, Federico Fashion Style ha aperto un nuovo "Salone delle meraviglie". Dopo quelli di Anzio, Roma, Milano e Napoli, ora l'hair stylist più famoso del piccolo schermo è sbarcato anche a Firenze. Dopo l'apertura del Salone a Firenze, Federico Fashion Style è stato travolto dalle polemiche per il listino prezzi.