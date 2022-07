Endrick | un po' Neymar | un po' Vinicius Chi è il 16enne che fa impazzire tutte le big?

Goal.com

con le lacrime agli occhi davanti alla credenza vuota, sta per diventare realtà ben oltre ogni aspettativa e più presto di quanto il piccoloFelipe Moreira de Sousa potesse mai immaginare. Endrick, il nuovo talento brasiliano: al Real Madrid nel 2024 Il fenomeno dipinto come un incrocio tra le due star compie oggi 16 anni e finalmente può firmare il suo primo contratto da pro col Palmeiras. Ha dominato il calcio giovanile brasiliano (170 gol in 17 ...