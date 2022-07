Draghi al Quirinale da Mattarella, il premier si è dimesso: cosa succede ora (Di giovedì 21 luglio 2022) Draghi al Quirinale da Mattarella: il premier ha deciso di rassegnare le dimissioni e lasciare il suo ruolo politico. Quali saranno le prossime mosse del presidente della Repubblica. Al Senato, Draghi ha ottenuto la fiducia con appena 95 voti favorevoli. La votazione, seppur burocraticamente valida, ha inviato al premier un segnale politico estremamente forte e chiaro. Al momento, infatti, l’esecutivo può contare sull’appoggio di soltanto uno dei quattro partiti che compongono la maggioranza. Per questo motivo, prendendo atto della maggioranza ormai sfarinata e nella consapevolezza che il patto di fiducia si sia infranto in modo definitivo, l’economista ha deciso di rassegnare le dimissioni. Pochi minuti dopo l’inizio della riunione alla Camera, infatti, Mario Draghi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 luglio 2022)alda: ilha deciso di rassegnare le dimissioni e lasciare il suo ruolo politico. Quali saranno le prossime mosse del presidente della Repubblica. Al Senato,ha ottenuto la fiducia con appena 95 voti favorevoli. La votazione, seppur burocraticamente valida, ha inviato alun segnale politico estremamente forte e chiaro. Al momento, infatti, l’esecutivo può contare sull’appoggio di soltanto uno dei quattro partiti che compongono la maggioranza. Per questo motivo, prendendo atto della maggioranza ormai sfarinata e nella consapevolezza che il patto di fiducia si sia infranto in modo definitivo, l’economista ha deciso di rassegnare le dimissioni. Pochi minuti dopo l’inizio della riunione alla Camera, infatti, Mario...

Quirinale : Il Presidente Sergio #Mattarella riceve il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al #Quirinale - borghi_claudio : Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - Agenzia_Ansa : FLASH I Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncerà domani 21 luglio nell'Aula della Camera, all'inizio dell… - 089Silvy : RT @alby_bla: @grazia_noviello @Quirinale La società civile ha dimostrato l'affetto per #Draghi e per le istituzioni. Sono sicuro che lui l… - Giornaleditalia : Dimissioni Draghi, il Quirinale: 'Il governo resta in carica per affari correnti' -