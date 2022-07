Doppio Tricarico | il cantautore e la pittura

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il festival culturale LA MILANESIANA presenta l’esposizionedal 21 luglio al 15 settembre alla sede della Banca Popolare di Sondrio, in via Roma, 64 a Bormio. L’inaugurazione si terrà oggi alle 19 alla presenza del; interverrà anche Elisabetta Sgarbi. BIGGER THAN LIFE Dove finisce l’Arte, finisce la Vita.Non so se sia già stato detto.Una sola regola nelle Opere:non deve

La Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita in anteprima assoluta la mostra '' dal 21 luglio al 15 settembre presso la Banca Popolare di Sondrio (via Roma 64) a Bormio, che dunque esporrà per gran parte dell'estate le opere del musicista e cantautore Francesco ...A Gallipoli, invece, saranno la giornalista Eleonorae l'autore Andrea Donaera a condurre l'incontro e in caso di maltempo l'appuntamento si terrà all'interno del Castello. Nel corso di ...Livigno è stata scelta per la prima volta come località in cui farà tappa La Milanesiana, festival itinerante ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, che ogni estate, dal 2000, porta in tour per l’Ital ...Milano, 20 luglio 2022 (ILMOHICANO-MM) -La poesia a colori di Francesco Tricarico esplode in una collezione di tele raccolte per la prima volta, in un percorso dove lo sguardo poetico del cantautore i ...