Crisi di governo, Draghi alla Camera: "Vado al Quirinale a comunicare le mie determinazioni" (Di giovedì 21 luglio 2022) Franco al Foglio: "Pronto a fare finanziaria? No" Il ministro dell'Economia Daniele Franco esce e risponde al Foglio che gli fa la domanda "è pronto a fare la finanziaria?". Risposta: "No". È importante perché in queste ore sta circolando con insistenza la possibilità di fare un governo tecnico per varare la finanziaria e Franco era indiziato. Draghi: "Vado da Mattarella a comunicare le mie determinazioni" All'inizio del suo discorso alla Camera, il premier Draghi ha detto: "Vado al Quirinale a comunicare le mie determinazioni". Draghi alla Camera E' il day after. Quello in cui Mario Draghi, dopo aver ottenuto ...

